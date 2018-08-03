«Ъ»: региональные минздравы объявили временный мораторий на аборты

Региональные минздравы и администрации роддомов приняли решение о введении временного моратория на операции по прерыванию беременности в рамках акции «Подари мне жизнь!», пишет «Коммерсантъ».

В частности, в Приморском крае был введен запрет на аборты с 31 июля по 3 августа. Эти дни в регионе назвали «днями тишины».

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«Вводя временный запрет на выполнение абортов, мы подчеркиваем необходимость бережного отношения к своему здоровью, напоминаем о той ответственности, которую должны нести мужчина и женщина за свои решения и поступки,— сказала главврач владивостокского роддома №3 Светлана Сагайдачная.

Также временный запрет на проведение абортов был введен в Якутии и в Рязанской области.

«Аборт у нас разрешается делать до 12 недель беременности. А если женщина обратилась в 12, то в 13 недель аборт уже делать поздно, здесь есть определенный риск, операция уже может иметь больше осложнений», — заявил глава Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов.

Отмечается, что акция проводится Фондом социально-культурных инициатив, возглавляемым женой премьер-министра России Дмитрия Медведева. Издание отмечает, что в фонде назвали временный запрет на проведение операций акцией исключительно просветительского характера.