Прокуратуру просят проверить колонию экс-мэра Ярославля Урлашова

Омбудсмен Сергей Бабуркин заявил, что аппарат уполномоченного по правам человека в Ярославской области попросит прокуратуру проверить публикацию о пытках в исправительных колониях, которая основана на письме бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, передает РИА «Новости».

«Проверками учреждений ФСИН занимается прокуратура. Я дал указание своему аппарату подготовить запрос в прокуратуру, чтобы провели проверку по публикации», — сказал Бабуркин.

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Речь идет о письме Урлашова, опубликованным местными СМИ, в котором говорится о «садизме ярославского ГУЛАГа».

Ранее сообщалось, что комиссия по помилованию решила сократить срок экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову, осужденному за коррупцию, с 12,5 до 9 лет.