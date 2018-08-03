Защита Улюкаева потребовала списать 130-миллионный штраф за взятку

Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль заявила, что защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева потребовала от суда исполнить приговор и списать с арестованных счетов осужденного чиновника 130 млн руб. штрафа. Слова пресс-секретаря передает РИА «Новости».

«От защиты Улюкаева поступило ходатайство об исполнении вступившего в законную силу приговора и постановления о взыскании штрафа», — сказала Хиль.

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Она отметила, что в данный момент суд не может выполнить требование защиты. Хиль объяснила это тем, что в настоящее время дело Улюкаева находится в кассационной инстанции Мосгорсуда и до тех пор, пока материалы не вернутся в первую инстанцию, исполнить приговор невозможно.

Данное ходатайство суд получил в середине июля, после того, как суд отказался снимать арест со счетов Улюкаева.

Ранее сообщалось, что защита Улюкаева обжаловала возврат $2 млн экс-генералу ФСБ Олегу Феоктистову.