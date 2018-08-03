В Афганистане 10 человек погибли в результате взрыва в мечети
На востоке Афганистана в городе Гардез произошел взрыв в мечети во время молитвы, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
Взрыв осуществил террорист-смертник.
По имеющейся информации, в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек.
23 июля в результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 14 человек и около 60 пострадали.
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Взрыв произошел у входа в аэропорт. Незадолго до нападения в Кабул прибыл первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум, однако его конвой успел покинуть район аэропорта до взрыва.
Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское государство».
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.