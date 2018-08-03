В МИДе назвали причину нападения на российских журналистов в ЦАР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что неизвестные напали на российских журналистов в ЦАР с целью ограбить последних. Слова Захаровой цитирует твиттер МИДа.

«По предварительным данным правоохранительных органов [ЦАР], россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления», — заявила Захарова.

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Она отметила, что журналисты были убиты при попытке оказать сопротивление.

По информации РИА «Новости», Захарова также заявила, что погибшие Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль не подавали заявку на аккредитацию, чтобы попасть на военную базу, где тренировались российские военные.

Ранее сообщалось, что тела российских журналистов доставят в Россию в пятницу.