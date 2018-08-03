В колонии умер убийца экс-полковника Буданова

В омской колонии умер Юсуп Темирханов, которого осудили за убийство бывшего полковника Юрия Буданова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Темирханова.

«Он умер в медицинской части колонии от остановки сердца», — сказала адвокат Роза Магомедова.

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Она отметила, что у него долгое время были проблемы со здоровьем и защита неоднократно пыталась добиться его досрочного освобождения.

Темирханова осудили пять лет назад на 15 лет за убийство Буданова в июне 2011 года. Следователи установили, что он выпустил в бывшего полковника восемь пуль, когда последний выходил из нотариальной конторы в центре Москвы.

Бывшего полковника Буданова обвинили в похищении, изнасиловании и убийстве 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой в марте 2000 года. Впоследствии суд снял обвинение в изнасиловании, однако в 2003 году приговорил его к 10 годам лишения за убийство, похищение человека и превышение должностных полномочий. В январе 2009 года он вышел на свободу по УДО.

В 2017 году сообщалось, что женщина в хиджабе бросила коктейль Молотова в мемориал Буданову в центре Москвы.