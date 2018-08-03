Генпрокуратура: в России с начала года предотвращено 19 терактов

Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман заявил, что в стране с начала года было предотвращено 19 терактов, которые находились на стадии приготовления и планирования. Слова замгенпрокурора передает РИА «Новости».

«На стадии приготовления и покушения предотвращено 19 терактов», — сказал Буксман.

Реклама

Такое заявление он сделал на коллегии по итогам полугодия.

Ранее, на итоговой коллегии ведомства, генеральный прокурор России Юрий Чайка заявлял, что за 2017 год в стране нашли почти тысячу экстремистов. Также он отметил, что количество преступлений экстремистского характера выросло в 2017 году на 5%. По его словам, за весь 2017 год в России предотвратили 24 теракта.