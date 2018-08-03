Фигуранта по делу о пожаре в «Зимней вишне» оставили под арестом
Кемеровский областной суд оставил под арестом бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому районам Григория Терентьева. Об этом сообщает РИА «Новости».
Терентьева обвиняют в халатности по делу о крупном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта.
«Постановление Центрального районного суда (арестовавшего Терентьева до 25 сентября) оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — заявила судья Ирина Каримова.
Следствие считает, что Терентьев и бывший начальник управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов не запланировали и не провели в 2017-208 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности ТЦ «Зимняя вишня».
Ранее сообщалось, что Мамонтов был госпитализирован.