СК назначил баллистическую экспертизу по делу зарезавших отца сестер

Следственный комитет назначил баллистическую, дактилоскопическую и ряд других экспертиз по делу обвиняемых в убийстве своего отца сестер Хачатурян, сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

«В рамках уголовного дела по изъятому из квартиры оружию назначена баллистическая экспертиза, по ножу и молотку — последовательные дактилоскопическая и молекулярно генетическая судебные экспертизы, также назначены ряд других необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в тексте официального сообщения.

В Следственном комитете также отметили, что на данный момент были получены копии записей камер видеонаблюдения, установленных в подъезде, осмотрен блок видеорегистратора от домофона и проведен допрос родственников и знакомых обвиняемых.