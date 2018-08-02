В Екатеринбурге пенсионерка принесла мумию мужа на детскую площадку

В Екатеринбурге пожилая женщина вынесла на детскую площадку тело умершего супруга, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-группы УМВД по городу Евгения Крюкова.

По словам очевидцев происшествия, пенсионерка волоком на халате вынесла тело мужа и оставила его на площадке.

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«Действительно, инцидент был. Обнаружено тело пожилого мужчины во дворах по улице Куйбышева, 112. Пока поводов говорить, что смерть была криминальная, нет», — сказал Крюков.

Он отметил, что мужчина, по всей видимости, умер давно, однако точное время смерти должны установить эксперты.

Ранее сообщалось, что в квартире в Петербурге обнаружили мужчину, не выходившего из дома со времен распада СССР.