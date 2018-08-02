Кличко назвал Илью Муромца украинским богатырем на открытии его памятника

Мэр Киева Виталий Кличко, представляя памятник Илье Муромцу, который был открыт в одном из парков города, назвал его украинским богатырем, сообщается на официальном сайте Кличко.

»Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец стоит здесь, на историческом месте, где когда-то располагалась богатырская застава», — заявил Кличко на открытии памятника.

Высота памятника составила 11 метров, скульптору Владимиру Журавлю позировал украинский спортсмен, обладатель титула «самый сильный человек мира» Василий Вирастюк. Памятник был частично отлит в формах, изготовленных при помощи 3D-принтера.