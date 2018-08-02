На Украине завершили расследование дела Савченко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил, что следствие по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко завершено. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также завершилось расследование дела главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Он был задержан СБУ в марте при попытке выехать с неподконтрольной Киеву территории в Донбассе. Его, как и Савченко, подозревают в подготовке теракта в Киеве.

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По словам Луценко, следователи еще не определились с мерой наказания, которую стоит запрашивать в суде.

«Но я уверен, что это будет максимальное наказание, предусмотренное законодательством за подготовку теракта», — подчеркнул генеральный прокурор.

Ранее сообщалось, что Савченко написала письмо президенту США Дональду Трампу.