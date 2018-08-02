Жителей Подмосковья предупредили о высокой опасности пожаров

Руководитель Ассоциации производителей пожарно-спасательной продукции и услуг «Союз 01» Николай Матвиенко предупредил о высокой вероятности возгорания торфяников в Москве и области. Об этом сообщает РИА «Новости».

По утверждению эксперта, чтобы избежать горения торфяников, необходимо, чтобы прошли обильные осадки. Он также отметил, что опасность значительно возрастает, если жаркая погода продолжается длительное время.

Реклама

«Здесь главный момент — не температура, а сколько она будет длиться. Горит то, что хорошо высушено. Если торфяник хорошо высушен, недостаточно маленького дождика, нужно, чтобы дожди шли два-три дня», — заявил Матвиенко.

В 2010 году на территории Московской области возникли пожары на торфяниках, вызванные аномальной жарой и человеческим фактором. В результате горения торфа столичный регион оказался затянут смогом.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило москвичей о сильной жаре.