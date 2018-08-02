Нижегородский танкер вошел в число лучших по версии Британского Королевского общества

Танкер «Балт Флот 16», построенный на заводе в Нижнем Новгороде, вошел в список лучших судов 2017 года по мнению Британского Королевского общества корабельных инженеров (RINA — Royal Institution of Naval Architects). Об этом сообщает официальный сайт правительства Нижегородской области.

Отмечается, что всего в список лучших попали 50 различных судов со всего мира, от круизных лайнеров до супертанкеров.

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что данный рейтинг свидетельствует о признании и конкурентоспособности областного судостроения на международном уровне. По его мнению, высокая оценка танкера, построенного в Нижнем Новогороде, является лучшей рекламой для предприятия и региона в целом.

По сообщению пресс-службы, танкер «Балт Флот 16» спроектировало Морское Инженерное Бюро, а построен он был на нижегородском заводе «Красное Сормово».

Ранее стало известно, что в США признали превосходство Су-57 над F-35.