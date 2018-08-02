Суд арестовал девятого фигуранта по делу о пытках в ярославской колонии

В Заволжском районном суде Ярославля решили арестовать девятого фигуранта по делу о пытках в ярославской колонии №1, передает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о младшем инспекторе группы надзора отдела безопасности ИК-1 Алексее Андрееве. По словам адвоката, после возвращения из отпуска Андреев явился в управление СК России и написал явку с повинной.

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«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 сентября», — постановил судья.

Ранее сообщалось, что в деле о пытках в ярославской колонии появились новые фигуранты. По словам официального представителя Ярославского областного суда Наталии Саргуновой, в Заволжский районный суд поступило ходатайство об аресте еще четырех фигурантов уголовного дела о пытках в колонии №1.