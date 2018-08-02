СК на Урале проверяет данные о ребенке, которого пять лет не выпускали из дома

Следственный комитет проверяет информации о том, что ребенка из Каменск-Уральска Свердловской области в течение пяти лет не выпускали из дома, передает РИА «Новости» заявление представителя областного следственного управления СК Александра Шульги.

Отмечается, что мальчик ходил в школу первые три класса, после чего мать забрала его на дистанционное обучение. Соседи прозвали ребенка Маугли из-за того, что он пять лет не выходил из двора своего частного дома и ни с кем не общался.

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«Ребенок, о котором идет речь, должен был пройти аттестацию в школе Каменска-Уральского 16 июня этого года. Его матери объяснили, что в случае уклонения ее привлекут к ответственности. Однако в назначенный день они не явились. 19 июня привлекли женщину по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы рассматривались в комиссии по делам несовершеннолетних, она признана виновной», — сказал представитель областного главка МВД.

СК устанавливает обстоятельства произошедшего.