Захарова: правоохранительная миссия ЦАР направлена на место убийства россиян

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что правоохранительная миссия ЦАР направилась к месту обнаружения убитых в ЦАР россиян, передает «Россия 1».

«Два уголовных дела — одно в России ведется, второе — на территории ЦАР. Сегодня была направлена правоохранительная миссия ЦАР еще раз на место, где были обнаружены трупы. Она продлится три дня. По крайней мере, так проинформировало нас руководство этого государства», — сказала Захарова.

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Она также отметила, что российская сторона получила от ЦАР заверения о том, что для прояснения обстоятельства гибели россиян, а также для того, чтобы найти преступников и наказать будет сделано все возможное.

Ранее сообщалось, что полиция ООН выезжала на место убийства российских журналистов в ЦАР.