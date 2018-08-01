В Раде планируют запретить журналистам снимать депутатов

В комитете Верховной рады по вопросам регламента и организации работы парламента предложил обязать представителей СМИ просить разрешения у депутатов на съемку в здании Рады. Об этом в фейсбуке заявила первый заместитель главы комитета Рады по вопросам свободы слова Ольга Червакова.

По ее словам, комитет предлагает изымать у журналистов видеоматериалы, которые были сделаны без разрешения депутатов.

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Она также добавила, что данное предложение противоречит существующим законам Украины.

В мае сообщалось, что украинская сторона ввела санкции против российских СМИ.