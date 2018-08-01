В деле о пытках в ярославской колонии появились новые фигуранты

По словам официального представителя Ярославского областного суда Наталии Саргуновой, в Заволжский районный суд поступило ходатайство об аресте еще четырех фигурантов уголовного дела о пытках в колонии №1, передает РИА «Новости».

Сообщается, что на данный момент следствие официально не сообщало о задержании новых подозреваемых.

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Саргунова также отметила, что дата рассмотрения ходатайства еще не назначена.

Ранее сообщалось, что осужденные в ярославской колонии прекратили голодовку после того, как руководство УФСИН пошло навстречу их требованиям. Также сообщалось, что замглавы ФСИН Валерия Максименко извинился перед заключенным Евгением Макаровым за побои, нанесенные сотрудниками.