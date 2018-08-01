В Вене полицейским собакам выдали ботинки для защиты от жары

В Вене полицейским собакам выдали специальные ботинки на лапы для защиты от жары. Об этом сообщает Neue Westfälische.

По данным издания, из-за аномальной жары в столице Австрии очень сильно нагревается асфальт.

Как отмечается, для того, чтобы защитить лапы собак от повреждений и были выданы ботинки.

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При этом данные ботинки также используются для поисковых операциях, где есть опасность порезаться осколками стекла.

Ранее сообщалось, что в США мужчина при аресте покусал полицейскую собаку.

Как отмечалось, мужчине предъявили обвинения в сопротивлении сотрудникам полиции и нападении на полицейскую собаку.