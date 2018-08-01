Начальника службы пожаротушения в «Зимней вишне» оставили под арестом

Кемеровский областной суд оставил под арестом начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, которого обвинили в халатности при тушении возгорания в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА «Новости».

10 июля Центральный районный суд Кемерово постановил оставить Бурсина под арестом до 7 сентября. Прокуратура подала апелляционное представление на это решение, а адвокат подсудимого обжаловал арест. Областной суд постановил оставить приговор без изменений.

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По версии следователей, Бурсин нарушил федеральный закон и боевой устав. Он не организовал управление силами и средствами пожарного гарнизона в ТРЦ, из-за чего погибли люди.

Ранее СК сообщил о завершении предварительного следствия в отношении семи обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В результате замыкания электропроводки на верхнем этаже загорелась игровая зона, все коридоры и помещения заволокло едким дымом. Из-за несработавшей сигнализации люди в кинотеатрах узнали о пожаре слишком поздно. В результате погибли 60 человек, в том числе более 40 детей.