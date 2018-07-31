Названа дата встречи летчика Ярошенко с семьей
Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко встретится со своей семьей 14 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Тарасова.
По словам юриста, жена Ярошенко Виктория и их дочь Екатерина пробудут в США несколько недель. Неизвестно, сколько раз за это время они смогут встретиться с россиянином.
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«У нас есть информация, что они посетят его в месте заключения в штате Коннектикут. Предварительно нам назвали дату 14 августа», — сказал Тарасов.
Ранее сообщалось, что члены семьи Константина Ярошенко получили американскую визу.
Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году. Его обвинили в подготовке сговора с целью поставки крупной партии наркотиков. Россиянин был приговорен к 20 годам тюремного заключения.