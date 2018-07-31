Осужденные в ярославской колонии прекратили голодовку после того, как руководство УФСИН пошло навстречу их требованиям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в регионе Сергея Бабуркина.

По его словам, шестеро заключенных объявили голодовку, требуя «создания льготных условий отбывания наказания». Омбудсмен подчеркнул, что требования были законными и обоснованными.

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«Я только что вышел из колонии и могу доложить, что голодовка прекращена всеми шестью осужденными», — рассказал Бабуркин.

Ранее сообщалось, что к голодовке присоединился признанный потерпевшим по делу о пытках в ярославской колонии Евгений Макаров.