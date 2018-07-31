В Николаевской области Украины лишили статуса регионального русский язык

Николаевский окружной административный суд удовлетворил иск, в котором содержалось требование лишить русский язык статуса регионального. Об этом сообщается на сайте областной генпрокуратуры.

В сообщении говорится, что областной совет в 2012 году постановил признать русский язык региональным и применять соответствующие меры, направленные на его использование.

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В феврале 2018 года это постановление было признано не соответствующим Конституции Украины.

Ранее экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что украинцам стоит владеть русским языком, так как «язык противника надо знать лучше».