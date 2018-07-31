Завершено следствие в отношении семи обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ в Кемерово

Следственный комитет сообщил о завершении предварительного следствия по делу о гибели людей в результате пожара, который произошел в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в отношении семи обвиняемых.

Сообщается, что генеральный и технический директора ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также генеральный директор ОАО Надежда Судденок обвиняются в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг по содержанию противопожарных систем. Охранник ООО «Центр защиты» Сергей Антюшин по версии следователей не выполнил обязанности по оповещению о пожаре посетителей торгового центра.

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Электромонтер охранно-пожарной сигнализации Александр Никитин и директор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко обвиняются в ненадлежащем оказании услуг по содержанию систем пожарной безопасности, а начальник караула пожарной части №2 государственного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергей Генин обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по спасению людей.

Ожидается, что в ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами дела.

Ранее сообщалось, что МЧС завершило начатые после пожара в «Зимней вишне» проверки ТЦ.