Защита Януковича заявила отвод составу судей по делу о госизмене

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича заявила отвод коллегии судей Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене, передает РИА «Новости».

«Я вынужден заявить отвод этому составу судей», — заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Сердюк заявил отвод коллегии судей после того, как суд отказался допрашивать в качестве свидетеля по делу пилота и бывшего инструктора вертолета AW-139 компании «Центр Авиа» Аркадия Ярощука. Суд не стал рассматривать отвод и объявил технический перерыв на 15 минут для подготовки сторон к судебным прениям, после которого Сердюк не явился на заседание. После этого сторона обвинения обратилась к суду с предложением назначить нового госадвоката Януковичу. Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.