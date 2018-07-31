В Москве во вторник ожидается до +27°С

В Москве во вторник, 31 июля, ожидается до +27°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +25 до +27°С.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в ближайшие пять дней жителей столицы ожидает «кульминация лета». В прошедшие выходные облачные поля атмосферных фронтов покинули столичный регион, в Москве и области установится теплая и сухая погода. Синоптики отметили, что при этом ночи станут более прохладными, а уже в следующие выходные погода начнет меняться.