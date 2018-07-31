В Колумбии при расстреле бильярдного клуба погибли восемь человек

Как минимум восемь человек погибли и еще трое получили ранения после вооруженного нападения на бильярдный клуб в колумбийском муниципалитете Эль-Тарра, сообщает El Tiempo со ссылкой на национальную полицию.

В издании уточнили, что неизвестные подъехали на мотоциклах к зданию бильярдной и открыли стрельбу по находившимся там людям. Мотивы нападавших в данный момент неизвестны. Военные и полицейские ведут розыск преступников.

В 2017 году сообщалось, что в результате взрыва гранаты в ночном клубе в Колумбии пострадали 30 человек. Отмечалось, что 11 из них находились в тяжелом состоянии.