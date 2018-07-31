В Великобритании прошла церемония прощания с отравленной в Эймсбери женщиной

В одном из крематориев Великобритании прошла церемония прощания с Дон Стерджесс, которая, предположительно, была отравлена нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом пишет газета The Telegraph.

По данным издания, на мероприятии, которое прошло в часовне при крематории в Солсбери, соседнем регионе с Эймсбери, присутствовали родные и близкие Стерджесс. Также церемонию прощания посетил Чарли Роули, который пострадал во время инцидента.

Ранее сообщалось, что на похоронах Стерджесс будут усилены меры безопасности.