В ярославской колонии группа заключенных объявила голодовку

Группа заключенных в ярославской колонии №8 объявила голодовку с требованием улучшить условия содержания, сообщается на сайте регионального УФСИН.

Ранее в эту колонию был переведен Евгений Макаров, который, предположительно, был избит сотрудниками другого исправительного учреждения.Также ранее сообщалось о восьмом задержанном по делу о пытках в отношении Макарова.

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Согласно сообщению на сайте УФСИН, осужденные, которые содержатся в «едином помещении камерного типа», допустившие грубые нарушения во время пребывания в колонии, приняли решение отказаться от пищи, требуя улучшения условий содержания.

Отмечается, что представители администрации колонии провели с заключенными «беседы разъяснительного характера». В пресс-службе подчеркнули, что в исправительном учреждении сохраняется «контролируемая» обстановка, распорядок дня соблюдается.