В Грузии отменили штраф за употребление марихуаны

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили, которые опротестовали норму Кодекса административных правонарушений, предусматривающую ответственность за употребление марихуаны.

Отмечается, что раньше подобные действия наказывались штрафом в размере 500 лари (более 12 тыс. рублей).

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Суд отметил, что употребление марихуаны является одним из прав на свободу личности. Кроме того, по мнению суда, индивидуальное потребление марихуаны играет очень слабую роль в содействии ее обороту.

В то же время незаконное приобретение и хранение марихуаны остается наказуемым.