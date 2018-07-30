Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского в Москве подростка

Тверской суд Москвы до 27 сентября арестовал подростка, напавшего с ножом на полицейского у посольства Словакии в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

Заседание прошло в закрытом режиме в связи с тем, что фигурант несовершеннолетний.

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Ранее молодой человек, который с ножом напал на полицейского неподалеку от посольства Словакии в Москве, назвал следователям причины своего поступка.

В ведомстве рассказали, что подросток объяснил нападение на сотрудника правоохранительных органов личной неприязнью.

17-летнего подростка обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 уголовного кодекса России).