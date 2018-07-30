МЧС завершило начатые после пожара в «Зимней вишне» проверки ТЦ

Проверки всех торговых центров в России, начатые после пожара в «Зимней вишне», завершены, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«С 28 марта по 25 июля 2018 года МЧС России проводило внеплановые проверки торгово-развлекательных центров и других объектах с массовым пребыванием людей. Всего было проверено порядка 90 тысяч объектов, в том числе свыше 11 тысяч торгово-развлекательных центров», — говорится в сообщении.

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Входе проверок ведомством выявлено более 280 тыс. нарушений противопожарных требований.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В результате замыкания электропроводки на верхнем этаже загорелась игровая зона, все коридоры и помещения заволокло едким черным дымом. Из-за несработавшей сигнализации люди в кинотеатрах узнали о пожаре слишком поздно.

В результате погибли 60 человек, в том числе больше 40 детей.