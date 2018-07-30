Германия выдала России ключевого фигуранта «кокаинового дела»

Адвокат Владимир Жеребенков сообщил, что в Россию из Германии экстрадировали Андрея Ковальчука, которого подозревают в организации поставок кокаина из Аргентины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Жеребенкова, судья в Германии разрешил экстрадировать Ковальчука. Он рассказал, что подозреваемого доставили в Москву обычным рейсом — он сидел с сопровождающим на последнем ряду.

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«Сейчас ему очно предъявили те же обвинения, которые раньше предъявляли заочно, и поместили в СИЗО «Матросская тишина», — сказал Жеребенков.

Ранее Генеральная прокуратура России направила Германии запрос о выдаче ключевого фигуранта «кокаинового дела» Андрея Ковальчука.