Власти США тайно следили за подозрительным поведением авиапассажиров

Федеральная служба воздушных маршалов США тайно следила за поведением пассажиров на борту самолетов, чьи действия представлялись властям подозрительными, сообщила газета The Washington Post.

Секретная программа под названием «Тихие небеса» действовала в течение многих лет. О программе рассказали в Управлении транспортной безопасности. В рамках нее власти идентифицировали и отслеживали подозрительных пассажиров.

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Программа была запущена в 2010 году с целью снижения террористических угроз, а также выявления и обеспечения расширенного мониторинга поведения туристов с более высоким уровнем риска перед их посадкой на борт самолета.

Например, когда находящийся в списке программы пассажир был выбран для наблюдения, на следующем же рейсе отправлялась команда воздушных маршалов. Маршалам предоставлялась основная информация о пассажире с его фотографией. Затем они наблюдали «цель» с минуты, когда он добирался до аэропорта в одном пункте назначения, и покидал его в другом.

Под подозрительным поведением понималось чрезмерное ерзание или потоотделение, покраснение лица, быстрое мигание глаз, сильный запах тела, потные ладони, «холодный проницающий взгляд», широко открытые глаза, прикосновения к лицу и другое.