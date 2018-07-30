В Мьянме при сходе оползня погибли 23 человека
На севере Мьянмы в результате схода оползня погибли 23 человека. Об этом сообщает «Синьхуа».
По данным агентства, сход оползня был вызван обрушением стены неиспользуемой шахты по добыче нефрита в штате Качин.
Как отмечается, после происшествия четыре человека числятся пропавшими без вести.
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В апреле сообщалось, что в Японии из-за схода оползня погибли шесть человек.
Как отмечалось, на юго‐западе Японии в поселке Ябакэй оползень сошел на жилые дома.