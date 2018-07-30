В Москве в понедельник ожидается до +26°С

В Москве в понедельник, 30 июля, ожидается до +26°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +24 до +26°С.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Реклама

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 30 июля.

Как отмечалось, ветер с порывами до 10 м/с ожидается в столице днем 30 июля.

При этом опасных метеорологических явлений и неблагоприятных природных явлений в столице 30 июля не ожидается.