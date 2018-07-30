В Москве в понедельник ожидается до +26°С
В Москве в понедельник, 30 июля, ожидается до +26°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +24 до +26°С.
Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Ранее сообщалось, что МЧС предупредило москвичей о сильном ветре 30 июля.
Как отмечалось, ветер с порывами до 10 м/с ожидается в столице днем 30 июля.
При этом опасных метеорологических явлений и неблагоприятных природных явлений в столице 30 июля не ожидается.