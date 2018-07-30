Эксперты ОБСЕ заявили о готовности отправить делегацию в Крым

В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили о готовности отправить делегацию в Крым для оценки ситуации с правами человека на полуострове. Об этом пишет газета «Известия».

По словам Бюро, для отправки экспертов в Крым ведомству требуется «согласие» Киева.

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Как отмечается, специалистам ОБСЕ также необходима помощь крымских властей для обеспечения допуска с территории Украины.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел России раскритиковало попытки проинспектировать Крым в рамках проверок Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.