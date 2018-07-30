Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 6

Число погибших в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 6 человек. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, местные власти опасаются, что из-за сильного ветра количество пожаров резко возрастет.

Как отмечается, площадь возгорания природного пожара Carr Fire в округе Шаста превышает 48 тысяч акров (19,5 тысячи гектаров), при этом локализовано лишь 5%.

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Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния из-за лесных пожаров погибли пять человек.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп объявил в Калифорнии режим ЧС.