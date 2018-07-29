В Нигерии в результате нападения «Боко Харам» погибли 11 человек

Боевики радикальной группировки «Боко Харам» совершили нападение на КПП на северо-востоке Нигерии, 11 человек погибли, передает РИА «Новости».

«Они пришли примерно в 18.30 (20.30 мск) и напали на военный КПП, солдаты открыли ответный огонь», — заявил местный житель Амаду Шериф.

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По словам источника в вооруженных силах, боевики также захватили транспортные средства военных, среди которых были бронетранспортер и бронегрузовик.

Ранее боевики исламистской группировки «Боко Харам» распространили видео, на котором якобы присутствуют девочки, похищенные из средней школы в нигерийском городе Чибоке в апреле 2014 года.

«Боко Харам» — радикальная группировка, действующая в Нигерии, Нигере, Чаде и Камеруне. Весной 2015 года члены «Боко Харам» присягнули на верность террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России и других странах.