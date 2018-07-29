СМИ: в британских школах сократилось число россиян

Число россиян, обучающихся в школах Великобритании, серьезно сократилось за последние три года, сообщает The Telegraph со ссылкой на исследование, проведенное британским Советом независимых школ.

По данным газеты, в 2015 году в британских школах обучались 2795 россиян.

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В апреле 2018 года это число сократилось до 1699.

По мнению авторов статьи, это можно объяснить «ухудшением отношений» между двумя странами, в том числе на фоне ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Ранее Виктория Скрипаль, двоюродная сестра Юлии Скрипаль, которую вместе с отцом экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери, рассказала о разговоре с родственницей.