В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области 29 июля. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, москвичам 29 июля следует ожидать грозу, ветер и дождь. Сообщается, что непогода продлится до конца дня.

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Желтый уровень опасности, согласно принятой Гидрометцентром терминологии обозначения предупреждений, означает, что погода потенциально может представлять опасность.

В МЧС рекомендуют жителям Москвы и области обходить во время грозы и дождей с ветром рекламные щиты и другие шаткие конструкции.

Ранее сообщалось, какая температура воздуха ожидается в Москве в воскресенье, 29 июля.

Также стало известно, что за прошедшие сутки в Москве выпало до 47% месячной нормы осадков.