Умер Михаил Смирнов

Журналист и редактор Михаил Смирнов скончался в возрасте 59 лет, сообщает РИА «Новости».

В конце 1980-х годов Смирнов работал редактором АПН в Индии, позднее работал в агентстве «Интерфакс», руководил главным выпуском РАПСИ, после чего стал выпускающим редактором главного выпуска РИА «Новости».

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«Отличный журналист, творческий и инициативный, умел работать в команде, сохраняя свою индивидуальность», — заявила глава представительства МИА «Россия сегодня» в Индии Ольга Дычева.

По ее словам, Михаил Смирнов пользовался большим уважением и симпатией у сотрудников АПН в Мадрасе, был душой коллектива бюро и консульства, а также был прекрасным семьянином.

Ранее сообщалось, что писатель и журналист Виталий Шенталинский скончался в возрасте 78 лет.