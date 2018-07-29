Порошенко рассказал о «европейском выборе» князя Владимира

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что крещение Руси было европейским выбором князя Владимира. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, принятие христианства и крещение Руси было судьбоносным выбором князя Владимира.

Он также подчеркнул, что решение князя Владимира является и его европейским выбором.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сделанный князем Владимиром выбор в пользу православия имеет историческое значение.

По его словам, основы православной веры, воспринятые князем Владимиром от греческих учителей, заложили нравственные традиции русского народа.