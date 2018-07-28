Пушков предложил «выжечь каленым железом» практику пыток в колониях
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал дело о пытках заключенных в ярославской колонии, отметив недопустимость подобных наказаний.
Сенатор указал на тот факт, что по делу о пытках задержано уже восемь человек. По его мнению, чтобы прекратить подобные происшествия в российских колониях, необходимы реформы, а также надлежащая деятельность контролирующих органов.
«Эту практику следует выжечь каленым железом. Необходима серьезная реформа ФСИН и установление постоянного внешнего контроля над деятельностью службы. Только так можно добиться нужного результата», — написал Пушков.
В СМИ появилось видео, на котором запечатлены пытки заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии. Впоследствии 17 сотрудников колонии, которые предположительно принимали участие в избиении осужденного, отстранили от работы, восемь человек задержали.
Ранее сообщалось, что ФСИН проверит все колонии после сообщений о пытках в колонии в Ярославле.
В Ярославле задержали уже 8 подозреваемых по делу о пытках заключённого в колонии. Эту практику следует выжечь калёным железом. Необходима серьезная реформа ФСИН и установление постоянного внешнего контроля над деятельностью службы. Только так можно добиться нужного результата.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 июля 2018 г.