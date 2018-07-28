Пушков предложил «выжечь каленым железом» практику пыток в колониях

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал дело о пытках заключенных в ярославской колонии, отметив недопустимость подобных наказаний.

Сенатор указал на тот факт, что по делу о пытках задержано уже восемь человек. По его мнению, чтобы прекратить подобные происшествия в российских колониях, необходимы реформы, а также надлежащая деятельность контролирующих органов.

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«Эту практику следует выжечь каленым железом. Необходима серьезная реформа ФСИН и установление постоянного внешнего контроля над деятельностью службы. Только так можно добиться нужного результата», — написал Пушков.

В СМИ появилось видео, на котором запечатлены пытки заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии. Впоследствии 17 сотрудников колонии, которые предположительно принимали участие в избиении осужденного, отстранили от работы, восемь человек задержали.

Ранее сообщалось, что ФСИН проверит все колонии после сообщений о пытках в колонии в Ярославле.