Из Госдумы отозвали законопроект об аккредитации визовых центров

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, который вместе с сенатором Олегом Морозовым является автором законопроекта об аккердитации визовых центров, сообщил, что проект был отозван из Госдумы. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Косачева, он не сомневается в правильности идеи, поскольку частные компании, занимающиеся предоставлением услуг по оформлению виз, работают с персональными данными граждан, но их деятельность никак не контролируется и не регулируется с точки зрения права.

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«Сегодня вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной Думы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров», — написал Косачев.

Ранее Российский союз туриндустрии предупредил, что после введения аккредитации для операторов, управляющих визовыми центрами, деятельность всех визовых центров в России может оказаться под угрозой.