Порошенко рассказал, что нужно для утверждения независимости Украины

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что получение Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) автокефалии необходимо для утверждения независимости страны. Об этом президент написал на своей странице в твиттере.

По словам Порошенко, автокефалия укрепит религиозную свободу и многоконфессиональный мир, а также «усилит» права и свободы граждан.

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«Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины и самостоятельности нашего государства», — заявил Порошенко.

Ранее замглавы отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич прокомментировал появившуюся информацию о том, что делегация Константинопольского патриархата передала украинскому президенту Петру Порошенко послание патриарха Варфоломея, в котором якобы поддерживается идея автокефалии православной церкви на территории Украины.