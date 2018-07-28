В УПЦ отреагировали на послание патриарха Варфоломея для Порошенко

Замглавы отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич прокомментировал появившуюся информацию о том, что делегация Константинопольского патриархата передала украинскому президенту Петру Порошенко послание патриарха Варфоломея, в котором якобы поддерживается идея автокефалии православной церкви на территории Украины. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Данилевича, послание действительно было передано и зачитано главе государства в переводе на украинский язык. Он подчеркнул, что в послании нет «ничего обычного и экстраординарного», чего раньше не слышали в УПЦ.

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«Так что, если посмотреть официальную часть встречи, слова и реакцию президента, то создается впечатление, что договорились договариваться, чтобы сохранить лицо. Так пока что это все выглядит. Все спокойно», — заявил Данилевич.

Ранее Порошенко рассказал о начале Константинопольским патриархатом процедур, которые необходимы, чтобы предоставить Украинской православной церкви автокефалию.