Жаркая погода в России продержится всю неделю

Необычно жаркая погода, которая установилась в России и Европе, продержится всю следующую неделю, передает РИА «Новости» заявление заместителя генерального директора Всемирной метеорологической организации Елены Манаенковой.

«Сейчас по всей Европе, особенно в северной части, на территории России и в северной Сибири наблюдается сильная жара и волны тепла. Прогнозы наших центров в Германии, Великобритании и России говорят о том, что эту неделю жара точно будет продолжаться, и на следующей неделе тоже», — сказала она.

По ее словам, в настоящее время в северном полушарии из-за зависшего антициклона блокируется Jet Stream (зона сильного ветра в верхней тропосфере), который обычно не пускает горячий воздух из тропической зоны в средние широты.