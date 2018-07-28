В Москве в субботу ожидается до +32°С
В Москве в субботу, 28 июля, ожидается до +32°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +30 до +32°С.
Днем ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/c. Давление 753 мм ртутного столба.
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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что на столичный регион надвигается циклон из Украины. Синоптики подчеркивали, что в регионе ожидается усиление ветра, а максимальная температура воздуха составит +22°С.
Согласно другим прогнозам, в Москву к выходным вернется жара.